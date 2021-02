Onderzoek bij kraamkliniek Rabat na alarmerend sterftecijfer pasgeborenen

De autoriteiten in Rabat zijn een onderzoek gestart naar een kraamkliniek na een zorgwekkende toename van het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen.

De Souissi-kraamkliniek in Rabat is een "begraafplaats voor pasgeborenen" geworden, meldt dagblad Al Massae. Het sterftecijfer steeg de afgelopen jaren met 33%.

Zo heeft de kraamkliniek in 2017 196 gevallen van vroegtijdig overlijden geregistreerd, tegen 147 het jaar ervoor. Bij kraamkliniek Orangers in Rabat daalde het sterftecijfer juist, van 39 gevallen in 2016 naar 'slechts' 20 in 2017, een afname van 48%.

Het is niet de eerste keer dat de kraamkliniek in opspraak raakt. In juni 2018 was de zorginstelling het middelpunt van een onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid. De onregelmatigheden in de kraamkliniek kwamen aan het licht na schrikbarende onthullingen over het sterftecijfer op de kraamafdeling van het Ibn Sina ziekenhuis.

De administratie van het universitair ziekenhuis voerde destijds aan dat het sterftecijfer te wijten was aan slechte coördinatie op de kraamafdeling, overbezetting, een ondermatig functionerende intensive-care afdeling en miscommunicatie tussen verpleegkundigen en artsen. De resultaten van dat onderzoek zijn tot dusver niet bekendgemaakt.



De zaak staat weer op de agenda nadat zaterdag een hoogzwangere vrouw werd weggestuurd bij de kraamafdeling van het Ibn Sina ziekenhuis. De vrouw was in verwachting van een drieling maar werd niet opgenomen omdat de foetussen minder zouden wegen dan 1.000 gram. De eerste foetus stierf tijdens de bevalling, de tweede tijdens de keizersnede. Het derde kind werd uit voorzorg overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

Onderzoeksrechters hebben deze week de twee zorginstellingen bezocht ter voorbereiding op het nieuwe onderzoek.

© MAROKKO.NL 2021