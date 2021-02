Melilla verwijdert standbeeld van dictator Franco (video)

Het laatste standbeeld van dictator Francisco Franco dat nog in Spanje te vinden was is dinsdag, 45 jaar na zijn dood, verwijderd.

De gedenkwaardige gebeurtenis werd door lokale autoriteiten op Twitter bekend gemaakt.

Het beeld stond sinds 1978 voor de stadspoort ter nagedachtenis van de rol van de commandant van het Spaanse Legioen tijdens de Rifoorlog in de jaren twintig. Met de verwijdering van het beeld is de openbare ruimte in Spanje volledig gezuiverd van beelden van de oorlogsmisdadiger.

De verwijdering van het beeld is het gevolg van een Spaanse wet die onder de regering van de socialist José Luis Rodríguez Zapatero in 2007 werd aangenomen. De wet verplicht lokale autoriteiten om symbolen, die de dictatuur van het Franco-kamp tijdens de burgeroorlog uitbeelden, te verwijderen uit de openbare ruimte.



Veel rechtse lokale overheden weigerden echter de wet op te volgen en 14 jaar na dato hebben autoriteiten in de Spaanse enclave dan eindelijk besloten de wet in uitvoering te brengen, tegen het zere been van de extreemrechtse VOX-partij. De rechtsextremisten rechtvaardigde hun verzet tegen de verwijdering van het beeld met het onsamenhangende argument dat het beeld geen eerbetoon was aan Franco als dictator, maar aan zijn rol tijdens de Rif-oorlog.

Premier Pedro Sánchez, die in 2018 aan de macht kwam, had de opgraving van Franco uit het monumentale mausoleum nabij hoofdstad Madrid tot een prioriteit gemaakt.

Ondanks kritiek vanuit rechtse hoek en bezwaren door erfgenamen van de dictator werd Franco en zijn vrouw in oktober 2019 herbegraven op een begraafplaats aan de rand van Madrid.

