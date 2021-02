Zonne-energiecentrale Noor voorziet 2 miljoen Marokkanen van stroom

Ruim twee miljoen Marokkanen ontvangen stroom van de Noor zonne-energiecentrale in Ouarzazate.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Energie Aziz Rabbah dinsdag tijdens de vijfde editie van de VN-Milieuvergadering (UNEA-3). De zonne-energiecentrale voorkomt ook de uitstoot van één miljoen ton broeikasgas per jaar.

Rabbah herinnerde aan de toezegging van Marokko om projecten voor hernieuwbare energie te stimuleren in overeenstemming met de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling (SNDD). Het beleidsplan uit 2017 voorziet in de transitie naar een meer groene en inclusieve economie in het jaar 2030.

Het land lanceerde het Noor-energieprogramma in 2009 met het doel om tegen het jaar 2020 minimaal 2.000 megawatt uit zonne-energiecentrales te halen. Het Ouarzazate-complex heeft momenteel een capaciteit van 580 megawatt verdeeld over vier centrales.



Het Noor Ouarzazate-station beslaat meer dan 3.000 hectare en wordt internationaal geprezen. In 2019 meldde CNN dat het energieproject voldoende elektriciteit produceert om een ​​stad zo groot als Praag (twee keer zo groot als Marrakech) van stroom te voorzien.

Het Noor-project maakt deel uit van de hernieuwbare-energiebenadering van Marokko die als doel heeft om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale stroomvoorziening tegen 2030 geleidelijk te verhogen naar 52%. Het Noord-Afrikaanse land streeft er naar om zelfvoorzienend te worden op het gebied van elektriciteitsproductie en leider op het gebied van zonne-energie.



Volgens een recent rapport van de Economische, Sociale en Milieuraad van Marokko (CESE) heeft Marokko het potentieel om tegen het jaar 2050 meer dan 96% van de benodigde elektriciteit op te wekken met behulp van hernieuwbare energie.

Marokko heeft bijna € 4,7 miljard geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, een sector die de komende 20 jaar goed is voor 480.000 banen.

