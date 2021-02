Marokko: in 20 jaar ruim 480.000 nieuwe banen in sector duurzame energie

De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen in Marokko zal de komende 20 jaar leiden tot 482.000 nieuwe banen.

Dat blijkt uit een recente studie van het Forum EuroMediterraneen des Instituts de Sciences Economiques (FEMISE). De studie bevestigt de economische voordelen van hernieuwbare energie en helpt in de dialoog over het klimaatbeleid in Marokko.

Het grootste deel van de gecreëerde banen gaat richting hooggeschoolde werknemers voor de aanleg en onderhoud van van windparken en zonne-energiecentrales.

Vanwege de toenemende bezorgdheid over het effect van klimaatverandering in Marokko wordt momenteel de prioriteit gegeven aan werkzaamheden die de impact op het milieu compenseren en het land beschermen tegen woestijnvorming, droogte en de stijgende zeespiegel.



Daarom gaat Marokko de komende tien jaar zo'n € 28 miljard investeren in kwetsbare industrieën, waaronder water, landbouw en bosbouw. Velen vragen zich echter af of Marokko de negatieve gevolgen van klimaatverandering kan beteugelen zonder beleidsdoelen om daarbij ook de koolstofemissies te verminderen.

Eind 2019 keurde de Europese Unie de 'Europese Green Deal' goed, een reeks beleidsinitiatieven om tegen het jaar 2050 CO2-neutraal te zijn. De ambitieuze doelstelling moet worden behaald middels gerichte investeringen, innovatie en internationale samenwerking.



De Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen heeft Marokko en Tunesië onlangs geïdentificeerd als "groene partners" die van "strategisch belang" kunnen zijn voor de EU. Daarbij werd de nadruk gelegd op de "sterke historische en culturele relatie" die de twee landen hebben met een groot aantal Europese landen.

Ook de bevindingen in het FEMISE-rapport pleiten voor een sterkere samenwerking tussen de Europese Unie, Marokko en Tunesië bij het nastreven van gedeelde milieudoelstellingen.

