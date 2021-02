Tweede Kamer vindt dat China genocide op moslims pleegt

De Tweede Kamer vindt dat China volkerenmoord op de Oeigoerse moslimminderheid pleegt.

Een motie hierover op initiatief van D66 en de ChristenUnie is door een meerderheid ondertekend. Er wordt donderdag aan het eind van de middag over gestemd.

De motie "spreekt uit dat in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid". Een ruime meerderheid van onder meer CDA, SP, GroenLinks, PvdA, DENK en Partij voor de Dieren steunt deze uitspraak.

Het kabinet wil nog niet van volkerenmoord spreken, schreef minister struisvogel Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vorige week aan de Kamer. Er is volgens hem wel sprake van "grootschalige mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren" die in de noordwestelijke regio Xinjiang wonen.



D66

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) is er wel degelijk sprake van volkerenmoord en moet het kabinet dat benoemen. "De detentiekampen waar naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot, dat je ze vanaf de ruimte kunt zien.

Dit is de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog. Iedere dag dat dit langer doorgaat is een dag te veel. We kunnen niet wegkijken."



De VVD steunt de motie niet. "Het is verschrikkelijk wat er met de Oeigoeren gebeurt, en de VVD vraagt daar stelselmatig aandacht voor, ook in directe contacten met China", laat buitenlandwoordvoerder Sven Koopmans weten. Hij is wel voor strafmaatregelen. "Maar genocide betekent uitroeiing van een volk, dat is de allerergste misdaad, en of daar daadwerkelijk sprake van is moet zorgvuldig worden vastgesteld, niet nu snel door de Nederlandse politiek middels een motie."

Europese sancties

De Tweede Kamer heeft het kabinet eerder opgeroepen steun te zoeken voor Europese sancties tegen Chinese personen en bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren.



Het Canadese parlement nam maandag een niet-bindende motie aan die de behandeling van Oeigoeren door China als genocide bestempelt. China reageerde boos en heeft protest aangetekend.

Ook wil het Canadese parlement dat de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking worden verplaatst als de genocide doorgaat. D66 wil dat Nederland zich daarbij aansluit.



Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk veroordeelden de systematische onderdrukking van Oeigoeren in China.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onder de vorige president Donald Trump ook verklaard dat China genocide pleegt op de Oeigoeren.

© MAROKKO.NL 2021