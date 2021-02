Guercif: Pedofiel gearresteerd na bezwangeren 12-jarig meisje (video)

De politie in Guercif heeft mandag een 35-jarige man opgepakt nadat hij een minderjarig meisje zou hebben bezwangerd.

De zaak kwam aan het licht nadat het meisje klaagde over buikpijn. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis schakelde het zorgpersoneel de politie in, het minderjarig kind bleek al vier maanden zwanger en had een miskraam.

De vader van het meisje, Abdelhamid Chafik, is de wanhoop nabij. "Mijn dochter is erg van streek na wat haar is overkomen", zegt de emotioneel aangeslagen man tegen nieuwsdienst Le360.

"Terwijl we allemaal sliepen, klaagde mijn dochter over scherpe buikpijn. Ik moest haar naar het ziekenhuis dragen en heb kilometers te voet afgelegd voordat ik vervoer aantrof. Ik geloofde de verpleegkundigen eerst niet. Toen de politie in het ziekenhuis arriveerde wist ik dat er iets goed mis was.", zegt de vader. "Nu zit mijn dochter op haar kamer. Ze huilt de hele dag en slaat haar hoofd".



Aanvankelijk werd gedacht dat het meisje een relatie had met haar neef. Politieonderzoek wees echter in de richting van de 35-jarige verdachte, een buurman van het gezin in de wijk Hamria Douar. De man staat bekend als notoire mensenhandelaar.

De mensenrechtenvereniging 'Touche pas à mon Enfant' (Blijf af van mijn kind) heeft het gezin onder de hoede genomen en staat ze juridisch bij.

