Marokko: Limiet contactloze betalingen nogmaals verhoogd

Het limiet voor contactloze betalingen in Marokko is verhoogd van 400 DH naar 600 DH.

Dat meldt het Marokkaanse Interbancaire Elektronische Betalingscentrum (CMI). Het nieuwe limiet gaat per direct in.

De verhoging is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de uitbraak van het coronvirus in Marokko wordt aangeraden zo min mogelijk contante betalingen te doen.

Het limit werd in mei 2020 al eens verhoogd van 200 DH naar 400 DH. Dat gebeurde op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen het coronavirus.



Inmiddels is de betaalmethode niet meer weg te denken. In januari van dit jaar werd de kwart van de transacties gedaan met contactloze betalingen, meldt CMI-directeur Ismail Bellali. Vóór de pandemie gebeurde slechts 10% van de betalingen contactloos.

Bellali verwacht dat het aandeel nog verder zal oplopen, naar zelfs 50%.

