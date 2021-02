Marokko: nutsbedrijf ONEE steekt 2 miljard DH in stroomnet Sahara

Het Marokkaanse elektriciteits- en drinkwaterbedrijf ONEE is een grootschalig energieproject gestart om de elektriciteitsvoorziening in de zuidelijke regio's te versterken.

ONEE-directeur Abderrahim El Hafidi bracht dinsdag een bezoek aan het energieknooppunt Laâyoune II om de start van het project in te luiden.

Het bestaande station is in 2016 in gebruik genomen als onderdeel van het project om windparken in de zuidelijke regio te verbinden met het stroomnet en de energielevering in het zuiden van het land te versterken.

Door de uitbreiding van het stroomnet zal het tevens mogelijk zijn de stroomverbindingen met buurlanden te versterken.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in de eerste helft van 2023 worden afgerond.

© MAROKKO.NL 2021