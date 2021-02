Marokko: 45 jaar cel voor 3 rijkeluiskinderen wegens verkrachtingen en chantage

De rechtbank in Casablanca heeft drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 jaar per persoon wegens groepsverkrachtingen, ontvoeringen, identiteitsfraude, seksuele chantage en martelingen

Ook moet het drietal een schadevergoeding van 270.000 DH (€ 25.000) betalen aan drie slachtoffers, meldt dagblad Assabah.

De drie rijkeluiskinderen (of 'ouled lefchouch', zoals de Marokkaanse pers het drietal noemt) pleegden identiteitsfraude en deden zich voor als eigenaar van een nachtclub in Aïn Diab in Casablanca. Met vacature-advertenties voor de populaire nachtclub werden jonge meiden gelokt naar een gebouw aan de Boulevard Ghandi. De slachtoffers werden na aankomst ontvoerd en verkracht. In een aantal gevallen werden de meiden achteraf zonder kleren op straat gedumpt.

De groepsverkrachtingen werden gefilmd met als doel de beelden te gebruiken als chantagemiddel. De drie verdachten hebben gedurende het twee jaar durende proces, vanuit hun cel, de slachtoffers bestookt met dreigementen. Ook hebben medeplichtigen van de verdachten na het uitzitten van hun celstraf de slachtoffers proberen te intimideren.



De uitspraak van het hof van beroep werd donderdag dan ook met opluchting ontvangen door de drie slachtoffers die twee jaar hebben moeten wachten op het vonnis.

De video-opnames van de verkrachtingen worden nog steeds gezocht door de gerechtelijke politie. De verdachten hebben geweigerd de beelden over te dragen aan justitie.

