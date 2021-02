Derde levering Chinees vaccin aangekomen in Marokko

De nieuwe levering van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is woensdag aangekomen in Casablanca.

Het gaat om 1 miljoen vaccins. Tot dusver heeft Marokko twee miljoen doses ontvangen van het Chinese middel en zes miljoen van het Covishield-vaccin (AstraZeneca).

Met de acht miljoen doses kan het land vier miljoen mensen vaccineren. Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de twee verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in ruim 2,9 miljoen inentingen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



De vaccinatiesnelheid was de afgelopen week gedaald en werd woensdag weer opgevoerd met de inenting van meer dan 270.000 burgers. Het lagere tempo werd veroorzaakt door de invoering van nieuwe schema's bij vaccinatiecentra en door de beperkte voorraad vaccins.

Het Noord-Afrikaanse land is woensdag gestart met de derde fase van de vaccinatiecampagne. Na de inenting van de eerste groep eerstelijnwerkers en 65-plussers is men nu ook begonnen met het inenten van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar.

