Marokko gaat medicinale wiet legaliseren

Marokko gaat het verbouwen, exporteren en verkopen van cannabis voor medische doeleinden legaliseren.

De regering hoopt daarmee de armlastige boeren in de noordelijke Rif-regio een handje te helpen. Recreatief gebruik van de softdrug blijft verboden.

De stap is mogelijk doordat cannabis in december van de VN-lijst van gevaarlijkste drugs is geschrapt. Daardoor zijn de productie en handel in hasj en wiet volgens internationaal recht legaal bij medisch gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden. Cannabis staat nog wel op een andere lijst van drugs die "erg verslavend en vatbaar voor misbruik" zijn.

Marokko was het enige UNODC-lid in de MENA-regio (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) dat "ja" stemde en was slechts één van de twee Afrikaanse landen die dat deden. Zuid-Afrika stemde vóór, alsook Nederland. Algerije, Bahrein en Egypte hebben tegen de beslissing gestemd.



De Marokkaanse regering keurt het wetsvoorstel naar verwachting volgende week goed, waarna nog instemming van het parlement vereist is. Doel is niet alleen de landbouwers te steunen, maar ook drugssmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. Er komt een agentschap dat toezicht houdt op productie, transport en verkoop van cannabis.

Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het areaal waarop de plant word verbouwd gedaald van 134.000 hectare in 2003 naar 47.000 in 2015.



Het land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.

Volgens een rapport van 'Prohibtion Partners' over de legale cannabisindustrie in Afrika kan het continent aanzienlijke voordelen behalen door cannabis te legaliseren. De legale cannabismarkt van Afrika zou tegen 2023 jaarlijks meer dan $7,1 miljard dollar waard kunnen zijn.



In Marokko wordt het debat over de legalisering van de cannabisteelt voornamelijk aangejaagd door de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de Istiqlal-partij. PAM had begin dit jaar twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de cannabisteelt te legaliseren.

Cannabis is een verzamelnaam voor producten die van de cannabisplant afkomen: hasj en wiet. Met wiet worden de bloemtoppen van de plant bedoeld. Hasj is een concentraat van de hars die op de plant voorkomt.

