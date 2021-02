Biden lanceert zijn eerste militaire aanval op Midden-Oosten

President Biden heeft ruim een maand na zijn aantreden het Midden-Oosten gebombardeerd. Het is zijn eerste militaire aanval als president van de Verenigde Staten.

Volgens het Pentagon zijn in opdracht van de president luchtaanvallen uitgevoerd op posities van door Iran gesteunde milities aan de Syrisch-Iraakse grens.

Het ging onder meer om een "controlepost" van de milities aan de grens in Syrië en andere faciliteiten in het oosten van dat land. Volgens de Syrische regering kwamen zeventien mensen om het leven. De pro-Iraanse sjiïtische milities worden verantwoordelijk gehouden voor de beschieting van een Amerikaanse militaire basis bij de luchthaven van Erbil in Iraaks Koerdistan op 15 februari.

Biden zou om diplomatieke redenen hebben gekozen voor bombardementen "op een beperkte schaal". Momenteel wordt gezocht naar een manier om Iran een zes jaar geleden gesloten akkoord weer te laten naleven. Dat gaat over de beperking van het Iraanse nucleaire programma in ruil voor opheffing van economische sancties tegen dat land. Bidens voorganger Donald Trump torpedeerde het akkoord in 2018 met opzegging en meer sancties tegen Iran.



Bovendien is niet duidelijk wie er precies achter de aanval op de Amerikaanse basis zat. De autoriteiten in Iraaks Koerdistan en de Iraakse regering onderzoeken dit.

Een sjiïtische militie in Irak stelt verantwoordelijk te zijn en Iran zegt niets met die club te maken te hebben.

