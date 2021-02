Bijna 300 schoolmeisjes ontvoerd in noorden van Nigeria

In het noordwesten van Nigeria zijn bijna 300 schoolmeisjes ontvoerd door een bende criminelen.

Rond middernacht deed de bende een inval op de school in de staat Zamfara. Het is nog niet bekend hoeveel meisjes precies zijn ontvoerd.

De vader van een van de meisjes en een docent zeiden tegen de BBC wat er is gebeurd. Een bestuurder van de regering van de staat Zamfara zei dat de bandieten al schietend het terrein opkwamen met auto's. "Zij hebben toen de meisjes meegenomen, sommigen in de auto's, anderen te voet." De veiligheidsdiensten zijn een grote zoektocht gestart.

Ruim een week geleden werden er al tientallen schooljongens ontvoerd in Nigeria. In delen van het West-Afrikaanse land worden vaker kinderen ontvoerd om geld van de ouders af te persen. Ontvoering is er een plaag.



Het noordoosten van het land wordt geteisterd door gewapende bendes die regelmatig aanvallen uitvoeren waarbij veel mensen omkomen.

President Muhammadu Buhari ontsloeg recent de legerleiding, omdat de Nigeriaanse troepen de bendes vaak niet aan kunnen.

