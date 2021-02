Recordhoeveelheid coke voor Nederland in buitenland onderschept

In de havens van het Belgische Antwerpen en het Duitse Hamburg is in totaal ruim 23.000 kilo cocaïne onderschept.

De drugs, met een handelswaarde van in totaal 600 miljoen euro, was bestemd voor de Nederlandse markt, meldt de politie. De onderschepte transporten met bestemming Nederland vormen samen een absoluut record, aldus de politie. De drugs werden gedurende de afgelopen anderhalve week onderschept in de buitenlandse havens.

De afhandelaar van de drugstransporten is een 28-jarige man uit Vlaardingen. Hij is woensdagmorgen door de politie aangehouden. In zijn woning en op twee bedrijfsadressen in Rotterdam en Bleskensgraaf zijn huiszoekingen gedaan.

Het transport was aangekomen aan boord van een containerschip uit Paraguay, dat via het Noord-Marokkaanse Tanger en Rotterdam de Noord-Duitse havenstad had bereikt. De containers met de drugs zouden vermoedelijk worden doorgevoerd naar Nederland.



In Hamburg trof de douane op vrijdag 12 februari ruim 16.000 kilo cocaïne aan in drie containers. De drugs waren verstopt in 1728 blikken met plamuur, een middel dat gebruikt wordt om scheuren en gaten in bijvoorbeeld een muur glad te strijken.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de afhandelaar ook bemoeienis had met elf containers met verschillende goederen die vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. In een container met blokken hout werd ruim 7000 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachte tussenpersoon had zich vorige week al telefonisch aangediend in de haven met de bedoeling de containers vrij te krijgen.

