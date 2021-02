Marokko: Gedetineerden kunnen vanaf 1 maart weer bezoek ontvangen

Door de uitbraak van het coronavirus mochten gevangenen in Marokko geen bezoek meer ontvangen of op verlof gaan

Het bezoek werd begin juli weer toegelaten maar werd eind augustus weer opgeschort als gevolg van de verslechterde epidemiologische situatie in het land.

Nu het coronavirus beteugeld lijkt en het gevaar voor gedetineerden en personeel wat is geweken is het hervatten van familiebezoek vanaf maart weer verantwoord, meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) in een persbericht.

Om zoveel mogelijk gedetineerd te laten profiteren van de versoepelde bezoekregels zullen gevangenissen zeven dagen per week worden opengesteld voor bezoekers.



Sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko heeft DGAPR verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Familiebezoek en groepsreïntegratieactiviteiten werden tijdelijk stopgezet. Nieuwe gedetineerden werden eerst twee weken afgezonderd alvorens ze zich mochten voegen bij de rest van de gevangenispopulatie.

Ook werkten gevangenismedewerkers in twee roulerende groepen. De ene groep werkte twee weken onafgebroken en blijft daarna afgezonderd thuis terwijl de andere groep het werk overneemt.



De Marokkaanse koning verleende begin april gratie aan 5.645 gevangenen om de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen te beteugelen.

Ondanks de maatregelen raakten in maart en april honderden gedetineerden en medewerkers besmet met het longvirus en overleed in april een gevangenismedewerker aan de gevolgen van COVID-19.

