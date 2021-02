Hamas waarschuwt Israël voor inmenging in verkiezingen Palestina

Hamas heeft Israël gewaarschuwd voor inmenging in Palestijnse nationale verkiezingen en zegt dat eventuele bemoeienis van de bezetter kan leiden tot uitstel.

Dat meldt de partij in een verklaring na afloop van een vergadering van de partijtop.

Ismail Haniyeh, die de vergadering voorzat, heeft de "flagrante inmenging" van Israël veroordeelt. De bezetter is de afgelopen weken druk in de weer geweest met het bedreigen en intimideren van Hamas-kandidaten. Ook zijn bij nachtelijke razzia's op de Westelijke Jordaanoever meerdere Hamas-leiders opgepakt en vastgehouden in een poging hen te beletten deel te nemen aan de verkiezingen.

De Palestijnen zullen hun stem uitbrengen bij de parlementsverkiezingen op 22 mei, de presidentsverkiezingen op 31 juli en de nationale raadsverkiezingen op 31 augustus.



Hamas riep de Palestijnse Autoriteit, de nationale strijdkrachten en de Jeruzalemieten op om "actie te ondernemen op lokaal, regionaal en internationaal niveau" om de Israëlische bemoeienis in het democratische proces van Palestina te stoppen.

Hamas heeft meermaals benadrukt zich te houden aan het verkiezingsschema en heeft aangegeven zich niet terug te zullen trekken, eraan toevoegend dat een dergelijke stap "grote risico's en gevolgen" met zich meebrengt. De partij streeft naar nationale eenheid en het beëindigen van verdeeldheid onder Palestijnen.



De laatste Palestijnse parlementsverkiezingen werden gehouden in 2006. Hamas won de meerderheid.

Hamas en de Fatah-beweging van de Palestijnse president Mahmoud Abbas staan ​​op gespannen voet sinds Hamas in 2007 de Gazastrook van zijn rivaal veroverde.

