Marrakech: Pedofiel op heterdaad betrapt

De politie in Marrakech heeft dinsdag een man opgepakt toen deze op het punt stond een minderjarig kind te verkrachten

Dat meldt dagblad Al Massae donderdag. De vermeende pedofiel werd verrast door een voorbijganger toen hij in een pak in de wijk Agdal een kind aan het betasten was.

De 45-jarige verdachte is geen onbekende. Hij is werkzaam als beheerder van een nabijgelegen stuk land en begeleidt soms voetballende jonge kinderen op het terrein waar hij werkt.

De politie werd ingeschakeld en de man werd ingerekend.

