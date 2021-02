Marokko wil dagelijks half miljoen mensen vaccineren

De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om het tempo van de vaccinatiecampagne op te voeren en dagelijks 500.000 burgers in te enten.

Ondanks het relatief vlotte verloop van het Marokkaanse vaccinatieprogramma tegen het coronavirus wordt, in het huidige tempo, de beoogde vaccinatiegraad niet behaald binnen de gestelde deadline van vier maanden.

De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Het Noord-Afrikaanse land verwacht daarmee in vijf maanden tijd groepsimmuniteit te zullen bereiken.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko is eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in ruim 3,1 miljoen burgers die de eerste coronaprik hebben ontvangen. Dat komt neer op ongeveer 120.000 inentingen per dag, daarmee duurt het meer dan zes maanden voordat de mijlpaal van 25 miljoen inentingen wordt behaald.



De toediening van de tweede coronaprik verloopt stroef en is nog niet eens meegerekend in het huidige vaccinatietempo. Sinds het land een week geleden is begonnen met het aanbieden van de tweede coronaprik zijn 'slechts' 43.626 mensen ingeënt met de tweede en tevens laatste coronaprik.

"500.000 vaccinaties per dag is een doelstelling die binnen ons bereik ligt", zegt een medewerker van het zorgministerie. Het land heeft een enorm logistiek systeem opgezet om de ongekend grote vaccinatiecampagne mogelijk te maken. Meer dan 12.750 professionals zijn gemobiliseerd om de ruim 3.000 vaccinatiecentra en mobiele vaccinatiepunten te bemannen. Ook worden veel burgers thuis ingeënt. Medewerkers uit de zorg en hulpdiensten worden daarbij ondersteunt door de Rode Halve Maan en de Koninklijke Strijdkrachten (FAR).



Marokko is woensdag begonnen met de derde fase van de vaccinatiecampagne. Na de inenting van de eerste groep eerstelijnwerkers en 65-plussers is men nu ook begonnen met het inenten van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar. De vaccinatie is kosteloos en aanmelden gaat via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

De huidige voorraad vaccins lijkt echter de grootste bottleneck te zijn. Marokko heeft tot dusver acht miljoen vaccins ontvangen, van de ruim 65 miljoen die het land besteld heeft. Daarmee kunnen vier miljoen burgers worden ingeënt.



In tegenstelling tot Nederland en andere landen hebben zorgautoriteiten in Marokko eerder al laten weten dat per burger twee vaccins zijn gereserveerd, dat betekent dat de huidige beschikbare voorraad zal worden gebruikt voor de toediening van zowel de eerste als tweede coronaprik.

Over enkele dagen zal het land vier miljoen eerste coronaprikken hebben toegediend. Als in de tussentijd niet meer vaccins aankomen is het nog maar de vraag of zorgautoriteiten door zullen gaan met het toedienen van de eerste prik, aangezien deze voorbehouden zijn voor mensen die de eerste coronaprik al hebben ontvangen, en na drie ov vier weken in aanmerking komen voor de tweede prik. Om het tekort te overbruggen hebben andere landen besloten de toediening van de tweede coronaprik uit te stellen naar zes of zelfs zeven weken, in plaatst van de aanbevolen drie of vier weken.

Intussen heeft het zorgministerie de druk op de Chinese autoriteiten opgevoerd. Van de 40 miljoen vaccins die Marokko bij de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm heeft besteld zijn er slechts twee miljoen ontvangen.

