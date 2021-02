Settat: Meisje (16) opgepakt na bedreiging met kapmes

De politie in Settat heeft donderdag een 16-jarige scholiere opgepakt nadat ze een aantal schoolgenoten met een kapmes had bedreigd.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Het kind had een woordenwisseling met een aantal leeftijdsgenoten en besloot een kapmes te trekken. het incident gebeurde donderdagochtend in de nabije omgeving van de school.

Beelden van de bedreiging worden gedeeld op sociale netwerken. De politie had niet lang nodig om de identiteit van het kind vast te stellen.

De verdachte is aangehouden en de politie onderzoekt de zaak.

