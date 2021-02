Proces tegen sextortion verdachten Renard gestart

De rechtbank van eerste aanleg in Oued Zem heeft donderdag de eerste zitting van het proces tegen de twee verdachten gehouden

De twee werden opgepakt nadat ze de voormalige bondscoach van het Marokkaans elftal Hervé Renard hadden gechanteerd.

Het tweetal beweerde te beschikken over videobeelden waarin Renard te zien zou zijn in een benarde positie. Renard, momenteel de bondscoach van het Saoedisch elftal, besloot in overleg met de Marokkaanse politie om in te gaan op het aanbod van de twee verdachten en liet weten bereid te zijn het bedrag van 100.000 DH (€ 9.200) te willen betalen.

De twee werden niet lang daarna ingerekend door de gerechtelijke politie.

