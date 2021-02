Gearresteerde slager verkocht geen ezelvlees maar verrot en beschimmeld vlees

De slager uit Fez die vorige week werd gearresteerd verkocht geen ezelvlees, wel was de koopwaar bedorven en beschimmeld.

Dat blijkt uit onderzoek van de voedingswarenautoriteit ONSSA. De arrestatie van de populaire slager uit Fez zorgde voor veel ongeloof op sociale netwerken.

De slager stond in Fez bekend om de verkoop van hoogwaardige vleesproducten en maakte traditioneel Marokkaanse gerechten van gedroogd vlees (khlii). Ook in Tanger vonden zijn producten gretig aftrek.

Volgens ONSSA was het vlees afkomstig van een bron die niet geaccrediteerd is of onder toezicht staat van de voedingswarenautoriteit.

De verklaring van ONSSA verandert verder weinig aan het strafproces of aan de imagoschade van de slager. Het consumeren van rottend of bedorven vlees kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Het politieonderzoek loopt nog. De politie verwacht de komende dagen meer arrestaties in de zaak.

© MAROKKO.NL 2021