Vraagtekens bij 'regelen' volmachtstemmen door Baudet

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft mogelijk opgeroepen tot het ronselen van stemmen voor zijn partij.

Op internet circuleert een fragment uit een livestream van de partij, waarin Baudet uitlegt dat FVD-leden volmachten kunnen "regelen" voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

De minister die hierover gaat, Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), zegt dat het regelen van stemmen op deze manier niet mag. Ze kent het filmpje niet, maar gaat na of regels overtreden zijn. "Als je niet stemt, dan telt je stem niet mee en daarom is het zo belangrijk dat mensen die FVD een warm hart toedragen in hun omgeving mensen enthousiasmeren om volmachten aan hen af te geven", aldus Baudet in het fragment.

"Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen."



Kiezers actief benaderen met de vraag een volmacht af te geven heet ronselen en is strafbaar. FVD ontkent vrijdag dat Baudet in het fragment oproept tot ronselen. Een woordvoerster laat weten dat FVD-leden zich "uitsluitend mogen richten tot mensen die zelf al van plan waren om bij volmacht te stemmen, maar moeite hebben een gevolmachtigde te vinden. In dat geval is uitdrukkelijk geen sprake van ronselen."

Misverstanden

De livestream, die donderdag werd uitgezonden, is nog steeds op YouTube terug te zien. Wel is het bewuste fragment eruit geknipt, omdat direct na de uitzending "misverstanden ontstonden" over Baudets uitspraken, aldus de woordvoerster. "Om verwarring te voorkomen hebben we er daarom voor gekozen de desbetreffende fragmenten offline te halen."



Vanwege de pandemie kunnen kiezers dit jaar niet voor twee, maar voor drie mensen een volmachtstem uitbrengen. Ollongren zegt dat bij het afgeven van een volmacht het initiatief inderdaad alleen bij degene mag liggen die de volmacht weggeeft.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij of zij niet zelf naar het stemlokaal kan en een bekende vraagt op een bepaalde partij te stemmen middels een volmacht. "Het is niet zo dat jij aan iemand een volmacht mag vragen. Dat is een praktijk die gewoon illegaal is", aldus Ollongren.

