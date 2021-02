Verloofde Khashoggi: 'gerechtigheid'

Hatice Cengiz, de verloofde van de om het leven gebrachte Saoedische journalist Jamal Khashoggi, vindt dat gerechtigheid is gedaan door het rapport van de Amerikaanse geheime dienst over de moord op haar man.

Daarin wordt gesteld dat de machtige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de operatie om dissident Khashoggi te arresteren of te doden heeft goedgekeurd. Cengiz reageerde via Twitter met "#justiceforjamal".

Zij had op 2 oktober 2018 haar aanstaande echtgenoot aan het begin van de middag de Saoedische ambassade in Istanbul zien binnengaan om nog wat papieren in orde te maken voor hun huwelijk.

Khashoggi, onder meer columnist van The Washington Post, keerde niet meer terug. Hij bleek vermoord en in stukken gezaagd.

