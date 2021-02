Containerhaven Tanger-Med in wereldwijde top 25

De haven van Tanger-Med staat sinds dit jaar in de top 25 van de ranglijst van grootste containerhavens ter wereld

De ranglijst wordt jaarlijks opgesteld door het blad 'Le Journal of the Merchant Navy'.

In 2018 stond de haven van Tanger-Med nog op de 48e positie maar ondanks de uitbraak van het coronavirus overhandigde Tanger-Med vorig jaar in totaal 5.771.221 TEU (1 TEU is een container van 20 voet lang), een stijging van 20% ten opzichte van 2019.

De publicatie analyseert de duizelingwekkende opkomst van de Noord-Marokkaanse containerhaven en herinnert eraan dat in 2020, het eerste volledige jaar sinds de ingebruikname van Tanger Med 2, de capaciteit van het havencomplex werd opgeschroefd naar 9 miljoen TEU.



De opkomst van het havencomplex, dat zich dit jaar al heeft gevestigd als de belangrijkste containerhaven in het Middellandse-Zee gebied, doet de activiteit van naburige havens verbleken, zo ook de haven van het Spaanse Algeciras. Waar de haven van Tanger-Med tien jaar geleden nog niet werd beschouwd als "grote concurrent" wordt deze nu gezien als één van de belangrijkste knooppunten van Marokko en één van de drukste havens van de regio.

Recente statistieken van de Tanger Med Port Authority (TMPA) geven aan dat de haven 47% van de totale haventonnage van Marokko in 2020 heeft verwerkt. Uit de cijfers blijkt ook dat Marokkaanse havens in 2020 in totaal 81 miljoen ton hebben afgehandeld, een toename van 23% ten opzichte van 2019.



De top 25 toont een opsomming van de de grootste havens wereldwijd en wordt al jarenlang gedomineerd door Aziatische havens. Zo zijn vijf van de zes grootste havens ter wereld Chinees.

De haven van Shanghai is verreweg de grootste haven ter wereld, met een containervervoer van 43,3 miljoen TEU.

