Marokko: mensenrechtenminister Ramid dient ontslag in

De Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid heeft zojuist zijn ontslag ingediend bij het hoofd van de regering.

In zijn ontslagbrief geeft Ramid aan dat hij om gezondheidsredenen stopt. De voormalige Minister van Justitie kampt al langer met gezondheidsproblemen en werkte vóór de uitbraak van het coronavirus al veel vanuit huis.

Het ontslag wordt pas van kracht zodra de regeringsleider deze voorlegt aan de koning, die volgens de wet het dienstverband van een regeringslid kan beëindigen.

Het is niet de eerste keer dat Ramid ontslag neemt of daarmee dreigt. Na de kritiek die hij na de afzetting van Benkirane had ontvangen van leden van zijn eigen partij (PJD) deden ook al geruchten de ronde over zijn vertrek. Deze werden destijds door premier Saad Eddine El Othmani ontkent.

