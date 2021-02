Ministerie van Financiën VS treft sancties wegens Khashoggi-moord

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft wegens de brute moord op journalist Jamal Khashoggi een voormalig adviseur van de Saoedische kroonprins en een elite-eenheid van het koningshuis op de sanctielijst gezet.

Het gaat om de voormalige plaatsvervangend chef van de geheime dienst Ahmed al-Asiri en de snelle interventiemacht RIF. Van maatregelen tegen kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Riyad, was vrijdag in Washington geen sprake.

Al-Asiri was volgens Financiën de leider van de missie die resulteerde in de moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul door een commandoteam.

Onder de daders waren verscheidene RIF-leden. De sancties houden onder meer in dat eventuele bezittingen van deze Saoediërs in de VS worden bevroren en dat Amerikanen geen zaken met hen mogen doen.



Nadat het rapport over het ombrengen van Khashoggi naar buiten was gebracht, kondigde buitenlandminister Antony Blinken meteen inreisbeperkingen aan voor 76 staatsburgers van Saoedi-Arabië. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan "bedreiging van dissidenten in het buitenland". Namen noemde Blinken niet.

Khashoggi had een huis in de Amerikaanse staat Virginia en schreef columns voor The Washington Post. Hij liet zich regelmatig kritisch uit over de Saoedische monarchie.

