'Ouders dachten dat in container gevonden baby gestorven was'

De minderjarige ouders van de baby die zondag in een vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden, hebben zich woensdag uit eigen beweging bij de politie gemeld.

Ze dachten dat het kindje was overleden, zei advocaat Gerald Roethof, die de vader van de baby bijstaat, in televisieprogramma Op1.

Volgens Roethof was alleen de vader aanwezig bij de geboorte van het kind en waren zowel hij als de moeder er naar eigen zeggen van overtuigd dat het meisje kort daarna was gestorven. De advocaat zegt dat de twee jongeren in paniek raakten en niet wisten wat ze moesten doen.

"Ze hebben met het kind op straat gelopen, kwamen op een gegeven moment langs die vuilcontainer en toen is het kind daar geplaatst, laten we dat woord maar gebruiken", aldus Roethof. Met het kindje zelf gaat het volgens hem goed. "Het zit in een pleeggezin wat ik begrepen heb, maar dat is informatie die ik zijdelings gekregen heb."



De verdachten zijn twee Amsterdammers van 17 jaar, die hebben verklaard de ouders van de baby te zijn. Ze worden verdacht van kindermoord en werden vrijdag voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris. Hun voorlopige hechtenis werd geschorst, ze hoeven dus niet vast te zitten, maar blijven verdachten in de zaak.

Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd aangehouden.

