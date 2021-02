België meldt grootste aantal corona-opnames in maanden

België heeft melding gemaakt van het grootste aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in ongeveer twee maanden.

Er moesten vrijdag nog eens 204 patiënten met het virus worden opgenomen, bericht VRT zaterdag. Het was de eerste keer sinds 29 december dat het aantal opnames boven de 200 uitkwam.

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt in België al geruime tijd. Het ging in de periode van 20 tot 26 februari om gemiddeld 138 patiënten per dag. Dat was een stijging van 16 procent ten opzichte van een week eerder.

Er liggen nu 1838 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan er vierhonderd op de intensive care worden behandeld.



De Belgische autoriteiten maken zich zorgen over het stijgende aantal opnames. Het Overlegcomité liet vrijdag weten dat nog even wordt gewacht met het versoepelen van coronamaatregelen.

"Als het stormt kun je niet opstijgen", zei premier Alexander De Croo na afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België.

