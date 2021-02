Gesluierde moslima verzorgt persconferentie Witte Huis (video)

Witte Huis-adviseur Sameera Fazili heeft woensdag een deel van de persconferentie in het Witte Huis verzorgt

Als adjunct-directeur van de Nationale Economische Raad (NEC) van het Witte Huis voerde ze het woord over het presidentieel besluit van Joe Biden om het aantal productiebanen te vergroten.

De Verenigde Staten (VS) willen af van de afhankelijkheid van de invoer van onder meer geavanceerde batterijen, farmaceutische producten, kritische mineralen en halfgeleiders.

Bidens regering wil met internationale partners samenwerken om een ​​"stabiele en betrouwbare toeleveringsketen" te garanderen voor producten waarbij een tekort een economisch risico kan vormen en daarmee potentieel gevaarlijk kan zijn voor de nationale veiligheid.



Sameera Fazili

Het is de eerste keer dat een gesluierde moslima de persconferentie in het Witte Huis verzorgt. Fazili is een Amerikaanse advocate en werkte voorheen voor de Nationale Bank in Atlanta.

Tijdens de regering Obama-Biden werkte Fazili als senior beleidsadviseur bij de NEC en als senior adviseur bij het Amerikaanse ministerie van Financiën voor zowel Binnenlandse Financiën als Internationale Zaken.

Fazili is de dochter van Indiase migranten die naar de VS kwamen om te werken in de medische sector. Ze studeerde in 1996 af aan de Nichols School, waarna ze bij Harvard College met magna cum laude haar bachelor behaalde in sociale wetenschappen. De moeder van drie behaalde haar Juris Doctor (JD) aan de Yale Law School, de hoogste professionele graad op het gebied van rechten.

