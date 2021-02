RIVM meldt 4993 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdag- en zaterdagochtend 4993 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Dat is boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4605 positieve coronatesten per dag. Vrijdag werden 5151 coronagevallen gemeld. donderdag waren het er 5029, woensdag 4403.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 41. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Vrijdag werden 65 overlijdens geregistreerd, donderdag 33.

