Tarik Khbabez is nog niet klaar met Rico Verhoeven

Tegen het Algemeen Dagblad zegt Khbabez nog niet klaar te zijn met Verhoeven en zeker nog een herkansing wilt.

Hier in Nederland was hij vooral bekend onder vechtsportkenners, maar sinds het viermanstoernooi met Rico Verhoeven is de populariteit van 'de Tank' ook in Nederland flink gestegen. Khbabez, die niet voor de titel vocht, is echter niet erg onder de indruk van Verhoeven.

"We hebben het helaas niet uit kunnen vechten, dus ik heb niet gemerkt wat hij verder in huis heeft. Maar ik heb niks gevoeld van zijn klappen. Ik denk nog steeds dat ik een kans had gehad om te winnen als ik fit was. Dan had ik het hem zeker moeilijk gemaakt. Voor mijn gevoel ging de eerste ronde heel goed.".

Herkansing

Khbabez heeft de finale van het mini-toernooi, tijdens Glory 77, tegen Rico Verhoeven na één ronde moeten staken. De Haagse vechter had te veel last van een handblessure. "Ik ben drie maanden geleden geopereerd aan mijn hand en de hand heeft niet goed kunnen herstellen", aldus Khbabez.



Ondanks de nederlaag in de finale kan Khbabez terugkijken op een redelijk geslaagd debuut voor boksbond Glory. Want in de halve finale, tegen Levi Rigters, liet de 28-jarige zien waar hij toe in staat is. Na een intens en zwaar gevecht werd hij uiteindelijk door de jury uitgeroepen tot winnaar. "Ik heb de fans en de wereld laten zien dat ik op dit podium thuis hoor", zegt Khbabez.

Desondanks heeft Khbabez met zijn gevecht tegen Verhoeven een goede indruk achtergelaten. Volgens hem is het niet de laatste keer dat fans van hem horen. "Als kind dacht ik al: ooit pak ik jullie allemaal".



Voor de Haagse tank is het dus hoogstwaarschijnlijk niet de laatste keer dat hij tegenover Verhoeven stond. "We gaan sowieso een rematch krijgen", zei Khabez. "Verhoeven zei tegen mij. We gaan het gewoon nog een keer doen.".

Voor Verhoeven betekende de overwinning op Khbabez zijn twintigste opeenvolgende overwinning in een Glory-partij, maar als het aan Khbabez ligt, komt er snel een einde aan die reeks. "Ik ga er honderd procent zeker een einde aan maken, geloof me maar."



Voor het grootste deel van de Nederlanders was Khbabez een onbekend gezicht en genoot vooral bekendheid onder vechtsportkenners. In Azië is de 28-jarige Khbabez al langer een grote ster en wil iedereen met hem op de foto. De kickboksers stond tot voor kort bij ONE Championship in de ring, de grootste vechtsportorganisatie van Azië.

Maatschappelijk betrokken

Naast dat hij een sportschool runt is de jonge vader van twee kinderen ook actief als vrijwilliger in Den Haag, waar hij in zijn vrije tijd jongeren uit kwetsbare wijken helpt. "Voor veel jongens ben ik een voorbeeld, dus van mij nemen ze sneller iets aan dan van een ander.".

Sinds kort volgt hij de opleiding voor brandweerman. "Ik wil wat betekenen voor de maatschappij", licht hij toe. "Het teamgevoel bij de brandweer spreekt mij heel erg aan.".

