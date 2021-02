Saoedi-Arabië verwerpt aantijgingen VS in moordzaak Khashoggi

Saoedi-Arabië heeft de bevindingen van de Amerikanen over de moord op journalist Jamal Khashoggi van de hand gewezen.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde dat de autoriteiten van mening zijn dat het om een afschuwelijke misdaad gaat, gepleegd door een groep die alle wettelijke regels heeft geschonden.

"De conclusie in het rapport dat de zaak verband houdt met het leiderschap in het Saoedische koninkrijk is echter negatief, fout en onacceptabel. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft de operatie niet goedgekeurd."

Riyad blijft erbij dat een stel criminelen op persoonlijke titel heeft gehandeld tegen alle strikte voorschriften in. Ze zijn daarvoor schuldig bevonden en veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.



De familie van Khashoggi heeft de vonnissen van de rechter indertijd verwelkomd. De verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, vindt dat gerechtigheid is gedaan door het rapport van de Amerikaanse geheime dienst. Cengiz reageerde via Twitter met "#justiceforjamal".

De regering zei nogmaals er alles aan te hebben gedaan de zaak goed te onderzoeken en de gerechtigheid te laten zegevieren. Maatregelen tegen het leiderschap, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van het rechtssysteem verwerpt Saoedi-Arabië dan ook.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een voormalig adviseur van de Saoedische kroonprins en een elite-eenheid van het koningshuis op de sanctielijst gezet.

