FATF: Marokko op watchlist voor witwassen en terrorismefinanciering

Marokko en drie andere landen zijn toegevoegd aan de watchlist van de Financial Action Task Force (FATF) en zullen onder verscherpt toezicht komen te staan

Ook worden de landen onder druk gezet om de anti-witwaspogingen aan te pakken.

De Financial Action Task Force (FATF) is intergouvernementele organisatie die de normen vaststelt voor de antiwitwaswetgeving. De FATF werd in 1989 opgericht op initiatief van de G7 om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld.

De in Parijs gevestigde organisatie voegde donderdag naast Marokko ook Burkina Faso, de Kaaimaneilanden en Senegal toe aan de lijst van rechtsgebieden die onder streng toezicht komen te staan.



Als landen worden toegevoegd aan de zogenaamde 'grijze lijst' dan betekent dit dat ze met de FATF zullen samenwerken aan plannen om de hiaten in financieringsregelingen voor terrorismebestrijding aan te pakken.

De lijst bestaat momenteel uit 19 landen en omvat naast Marokko ook Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Kaaiman Eilanden, Ghana, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen en Zimbabwe.

© MAROKKO.NL 2021