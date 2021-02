Kaag wil mensen met vaccinatiebewijs meer vrijheid geven

D66-leider Sigrid Kaag pleit voor de invoering van een vaccinatiebewijs om mensen die ingeënt zijn tegen het coronavirus meer vrijheid te geven.

"Dit is niet alleen billijk, dat is ook rechtvaardig", zei ze zaterdag op een digitaal congres van haar partij in Veldhoven. Volgens haar kun je niet verwachten dat gevaccineerde mensen "wachten met leven totdat de laatste prik is gezet". Ze wil een voorbeeld nemen aan Israël waar burgers met een vaccinatiebewijs meer rechten hebben dan mensen zonder zo'n bewijs.

Premier Mark Rutte zei deze week na een EU-top het nog te vroeg te vinden voor een besluit over een vaccinatiebewijs. Een vaccinatiepaspoort "kan wel nut hebben in de toekomst", aldus de premier. In december zei hij nog niet "dolenthousiast" te zijn over een vaccinatiebewijs.

Kaag wil ook dat sneltesten en zelftesten op grote schaal beschikbaar komen zodat mensen die nog niet ingeënt zijn ook meer vrijheid krijgen. "Met gratis sneltesten en zelftesten kunnen hogescholen, universiteiten, sportstadions, restaurants, cafés en winkels weer opengaan."



De D66-leider wil dat de overheid de testcapaciteit gratis beschikbaar stelt. Dat zou het kabinet volgens haar veel geld schelen. "‘Wie denkt dat sneltesten en zelftesten duur zijn, weet niet wat een lockdown kost."

Een jaar na het uitbreken van de coronacrisis vindt Kaag het tijd voor een verbreding van de aanpak van het virus. "Waarin we de diepe sociale, economische en psychische wonden met gelijke zorg behandelen als de medische problemen."

