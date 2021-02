El Azami verlaat PJD, legalisering mediwiet en normalisering met Israël werden hem teveel

De interne crisis bij de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) lijkt zorgwekkende proporties te hebben aangenomen.

Na het vertrek van mensenrechtenminister Mustafa Ramid is het de beurt aan de burgemeester van Fez, Idriss El Azami, om zijn functie al voorzitter van de Nationale Raad van de PJD neer te leggen.

In een lange brief waarin hij de redenen voor zijn vertrek uiteenzet maakt El Azami van de gelegenheid gebruik om af te rekenen met de partijleiding. De voormalige begrotingsminister van de Benkirane-regering stelt het huidige functioneren van zijn partij aan de kaak.

"Ik heb besloten mijn ontslag in te dienen omdat ik helaas niet langer kan tolereren, begrijpen, uitleggen of accepteren wat er binnen de partij gebeurt. Ik ben niet in staat de situatie te veranderen of te onderschrijven.".



De nummer twee van de PJD betreurt de huidige staat van de partij en haar standpunten die naar zijn mening in strijd zijn met haar principes. Ook hekelt hij de interne meningsverschillen met betrekking tot de richting van de partij, vooral binnen de regering.

El Azami beschuldigt zijn partijgenoten er van de Nationale Raad te hebben omgevormd tot een 'klaagmuur' die enkel dient om mensen te "kalmeren" in plaats van de rol op zich te nemen als het hoogste besluitvormingsorgaan van de PJD.



El Azami schets een somber beeld van zijn partij, die volgens hem het risico loopt haar principes en overtuigingen te verliezen en niet langer het doel zou hebben om de verkiezingen te winnen of te regeren.

Cannabis en Israël

De ontslagbrief valt samen met de overweging van de regering om de teelt van mediwiet te legaliseren, een initiatief dat altijd is veroordeeld door Abdelilah Benkirane. Azami staat bekend om zijn nauwe band met de voormalige secretaris-generaal.



Sinds het vertrek van Benkirane in maart 2017 heeft de PJD een reeks tegenslagen gehad tijdens verkiezingen en klinken de stemmen die ingaan tegen regeringsleider Saad Eddin El Othmani steeds assertiever. Desalniettemin was de formatie in staat een eenheid te behouden totdat de recente normalisering met Israël de partij splitste.

Na de ondertekening kreeg El Othmani het zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met Israël.



Het aftreden van Azami werd voorafgegaan door dat van PJD-secretaris en teven burgemeester van Casablanca Abdelaziz El Omari, een fervente tegenstander van de omstreden normalisatiedeal met de Joodse staat.

Benkirane gebruikte zijn invloed om de implosie van zijn partij te voorkomen door El Othmani te steunen tijdens de normalisatiecrisis. Het recente voornemen van de regering om de teelt, export en verkoop van cannabis voor medische doeleinden te legaliseren blijkt echter voor Benkirane de druppel.

