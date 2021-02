Operatie minister Ramid 'succesvol verlopen'

De operatie die zaterdagochtend werd uitgevoerd bij Mustapha Ramid is succesvol verlopen.

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24. De Marokkaanse Minister van Mensenrechten werd vrijdagmiddag in het Mohammed VI ziekenhuis opgenomen en werd vanochtend geopereerd aan zijn nieren.

De minister kampt al langer met gezondheidsproblemen en werd halverwege deze maand geopereerd aan zijn lever en was sindsdien thuis om te herstellen van de ingreep.

Ramid heeft vrijdagavond zijn ontslag ingediend bij regeringsleider Saad Eddine El Othmani, de gezondheidsproblemen zouden de grondslag vormen voor zijn besluit.

Ramid meldt in de brief niet langer in staat te zijn de verantwoordelijkheden van een minister te kunnen dragen en heeft de premier verzocht zijn ontslag in te dienen bij koning Mohammed VI.

