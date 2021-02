Prijsstijging tafeloliën: PJD vraagt Mededingingsraad de zaak te onderzoek

De PJD heeft de Mededingingsraad gevraagd te kijken naar de recente prijsstijging van tafeloliën in Marokko

De PJD-fractie heeft in een brief aan de Mededingingsraad het verzoek ingediend om na te gaan of de importeurs en fabrikanten van tafeloliën de vrije marktwerking respecteren.

Aanleiding is de recente plotselinge prijsstijging van eetbare oliën in Marokko. De prijs voor vijf liter olie is in korte tijd met zo'n tien dirham gestegen, de literprijs ging omhoog met anderhalve dirham.

Op sociale netwerken word opgeroepen merken als Lesieur Cristal van de Marokkaanse dochteronderneming van de Franse multinational Sofiprotéol te boycotten. Zowel de prijsstijging als de timing wordt door consumenten bekritiseerd. Door de gedaalde koopkracht als gevolg van de coronacrisis is de verhoogde prijs van de essentiële oliën voor velen niet te betalen.

Volgens Lesieur Cristal is de prijsstijging het gevolg van duurder wordende grondstoffen. "Sinds mei 2020 is de prijs van sojabonen met 80% gestegen en die van zonnebloempitten met 90%", meldt het bedrijf in een verklaring.



De hogere productiekosten zijn recentelijk pas doorberekend in de consumentenprijs omdat het bedrijf naar eigen zeggen een grote voorraad grondstoffen had weten aan te leggen. Die grote inkoop gebeurde in opdracht van de regering en vond plaats tijdens de uitbraak van het coronavirus begin vorig jaar en was bedoeld om een landelijk tekort te voorkomen.

Het is volgens het bedrijf echter niet meer mogelijk de doorberekening van de internationale prijsstijging uit te stellen. Het bedrijf belooft al het mogelijke te doen om de impact van grote prijsschommelingen op de wereldmarkt te verzachten.

De PJD vermoedt echter dat het consumentenrecht niet wordt gerespecteerd en heeft de Mededingingsraad 30 dagen de tijd gegeven om na te gaan of de wet wordt nageleefd.

