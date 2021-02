Britse politie start test met politiehoofddoek

Een hijab die door de Nieuw-Zeelandse politie is geïntroduceerd, wordt nu ook in Engeland getest.

De hijab is in Nieuw-Zeeland al onderdeel van het officiële politie-uniform en is bedoeld om meer moslimvrouwen aan te moedigen zich aan te sluiten bij de politie.

De hoofddoek is ontwikkeld na 16 maanden onderzoek en is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals magnetische sluitingen die gemakkelijk loslaten als ze worden vastgepakt. De hoofddoek is licht, sportief, robuust, is vervaardigd van ademend materiaal en biedt voldoende bewegingsvrijheid. De traditionele politiepet kan bovenop de politiehoofddoek worden gedragen, meldt de BBC.

De hoofddoek wordt momenteel in de praktijk getest door een agente-in-opleiding van de politie in Leicestershire. Dit korps is echter niet de eerste die een hoofddoek introduceert. De Metropolitan Police, North Yorkshire Police en Police Scotland gebruikten voorheen een soortgelijke variant, maar bleken minder succesvol.



Yusuf Nagdi van de National Association of Muslim Police is blij met de komst van de politie-hoofddoek. "We hebben een heel diverse gemeenschap in Leicestershire. We willen de gemeenschap die we bedienen echt weerspiegelen.", zei Nagdi. "Een van de obstakels onder de moslimgemeenschap en vooral vrouwen is tot nu toe de hijab geweest.".

"Comfortabel"

Agente-in-opleiding Khadeejah Mansur kwam in oktober bij de politie en test de nieuwe politiehoofddoek. "Het is geweldig en comfortabel.", zei Mansur. "Ik kan mijn training net zo goed volgen als ieder ander en ben toch bedekt".



"Ik denk dat het belangrijk is om dit als onderdeel van ons uniform te hebben om andere moslimvrouwen ervan bewust te maken dat de politie van Leicestershire voorziet in alle individuele behoeften".

De test duurt nog tot eind april, indien succesvol zal de hoofddoek worden overwogen voor nationale uitrol.



Nederland

In Nederland werd het voorstel voor een politiehoofddoek met veel kritiek en onderbuikgevoelens ontvangen. De wens van de Amsterdamse politie om het hoofddoekje toe te staan om meer allochtone vrouwen te werven werd dan ook negatief ontvangen.

Ook de Tweede Kamer wilde in november 2017 agenten niet het recht geven een hoofddoek boven het uniform te dragen.

