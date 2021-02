Vondelpark voor derde dag op rij gesloten wegens drukte

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark zaterdag aan het eind van de middag opnieuw tijdelijk gesloten wegens drukte.

De gemeente laat weten dat mensen alleen nog het park mogen verlaten. Er mogen geen nieuwe mensen meer in. Ook vrijdag en donderdag werd het park tijdelijk afgesloten wegens drukte.

Afgelopen zondag vond in het park een groot feest plaats met honderden mensen, voornamelijk jongeren. Nadat woensdag opnieuw sprake was van grote drukte in het stadspark besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder drukte.

Deze week moest de politie meerdere malen ingrijpen omdat de bezoekers van het park de coronamaatregelen niet naleefden. Als de door de gemeente genomen maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek, waarschuwde de gemeente woensdag.

Ook op andere plekken in Amsterdam is het momenteel te druk. De gemeente waarschuwt mensen daarom om niet meer naar de Nieuwmarkt, de Noordermarkt, het Westerpark, het Sarphatipark en het Amstelveld te komen, maar in plaats daarvan een rustige plek op te zoeken.

