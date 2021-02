'Minister Ramid heroverweegt ontslag na excuses regeringsleider'

De Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid zou zijn recente ontslagverzoek heroverwegen na verontschuldigingen van premier Saad Eddine El Ohtmani

Dat meldt nieuwsdienst Le360 aan de hand van regeringsbronnen. Ramid had vrijdagavond zijn ontslag ingediend bij het hoofd van de regering.

In zijn ontslagbrief gaf de mensenrechtenminister aan dat hij om gezondheidsredenen stopt. De voormalige Minister van Justitie kampt al langer met gezondheidsproblemen en werkte vóór de uitbraak van het coronavirus al veel vanuit huis, recentelijk omdat hij moest herstellen van een leveroperatie ruim een week geleden.

Ramid werd vrijdagavond wederom opgenomen in het ziekenhuis voor een nieuwe operatie aan zijn nieren. De chirurgische ingreep vond vanochtend plaats en verliep succesvol.



Volgens ingewijden zijn de gezondheidsproblemen niet de enige redenen voor de minister om zijn taken neer te leggen. Naar verluidt was Ramid vrijdag niet op de hoogte gebracht van de stemming over de buitengewone zitting van het parlement die aanstaande dinsdag plaats zal vinden. El Othmani had daartoe vrijdag de regeringsraad bijeengeroepen.

El Othmani zou minister Ramid niet hebben opgeroepen omdat hij in de veronderstelling zou zijn dat hij nog herstellende was van zijn recente leveroperatie. El Othmani heeft Ramid inmiddels uitgelegd verder geen kwade bedoelingen te hebben gehad, waardoor Ramid zijn ontslag heroverweegt, aldus Le360.



Ook de voormalige Minister van Werkgelegenheid Mohamed Yatim, bevestigde het verhaal op Facebook.

De premier ontkende vandaag tijdens zijn toespraak voor de Nationale Raad van zijn PJD-partij de geruchten dat het ontslagverzoek van Ramid was ingegeven door het besluit om op korte termijn een regeringsdelegatie naar Israël te sturen.

Wel is inmiddels duidelijk dat het vertrek van Idriss El Azami, de voorzitter van de Nationale Raad van de PJD en tevens burgemeester van Fez, direct te maken heeft met de omstreden normalisatiedeal met Israël en het voornemen van de regering om de teelt van medicinale wiet te legaliseren.

