Fez: videoverhaal van verkrachtingsslachtoffer (13) zorgt voor ophef (video)

Een video waarin een 13-jarig meisje onthullingen doet over martelingen en verkrachting door haar eigen familie zorgt voor veel ophef in Marokko.

In de 11-minuten durende video vertelt Imane dat ze vroeger bij haar ouders woonde en schetst het beeld van een zorgeloos en vredig bestaan. In hetzelfde huis woonde ook haar oom en oma (van vaderskant). Het zorgeloze leven van Imane nam echter een dramatische wending nadat haar moeder, die vroeger als verpleegster werkte, plotseling haar geheugen verloor.

De geesteszieke vrouw werd in de periode daarna door de inwonende oma opgesloten in de kelder. Ook begon de inwonende oom Imane seksueel te misbruiken.

De oma was volgens Imane volledig op de hoogte van wat er binnenshuis gebeurde. "Hij mishandelde me altijd, en op een dag deed hij wat hij deed en was er bloed", zei het meisje, insinuerend dat de vermeende verkrachter haar zou hebben ontmaagd.



Na het incident zou de oma het jonge meisje er van hebben weerhouden hulp te zoeken. "Ze vertelde me dat ze mijn tong zou afsnijden als ik het iemand vertelde", zegt de emotioneel aangeslagen Imane.

Volgens Image is de oma verantwoordelijk voor het geheugenverlies bij haar moeder. Imane beschuldigt haar oma ervan haar moeder kruiden te hebben gevoerd waardoor ze haar geheugen en mentale vermogen verloor.



Ook zou de oma haar eigen schoondochter meermaals op het hoofd hebben geslagen met een houten stok. "Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet of ze haar heeft vermoord", vertelt Imane, die naar eigen zeggen ook niet meer in contact staat met haar moeder en zich dus ook niet bewust is van haar lot.

Het tweede verkrachtingsincident waar Imane over vertelt vond plaats kort na de vermeende verkrachting door haar oom en begon nadat ze kennis maakte met haar nieuwe stiefmoeder. Het meisje zegt dat één van haar buurjongens haar heeft verkracht met een wortel. Ze moest worden geopereerd aan haar verwondingen en liep fysieke en mentale letselschade op.



De 17-jarige verkrachter werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Imane vond de straf te laag en probeerde zelfmoord te plegen door zich te laten vallen vanuit de derde verdieping van haar ouderlijk huis. Ze raakte zwaargewond.

Volgens Imane heeft de moeder van de dader geprobeerd haar zoon te beschermen door de stiefmoeder een geldbedrag te beloven. De stiefmoeder zou Imane daarop meermaals hebben gevraagd niemand over de zaak te vertellen.

"Ik had geen moeder om mijn rechten in de rechtbank te verdedigen en me bij te staan ​​in mijn strijd", aldus Imane.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© MAROKKO.NL 2021