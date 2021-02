Biden: maandag mededeling over Saoedi-Arabië na rapport-Khashoggi

President Joe Biden zal maandag een mededeling doen over Saoedi-Arabië, nadat de Amerikaanse geheime dienst in een rapport concludeerde dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de moord op journalist Jamal Khashoggi steunde.

"Er zal maandag een bekendmaking zijn over wat we in het algemeen met Saoedi-Arabië gaan doen", zei Biden, gevraagd naar de mogelijkheid om acties te ondernemen tegen Bin Salman.

Het Witte Huis zei eerder 76 betrokkenen te willen straffen met bijvoorbeeld een inreisverbod, maar niet de kroonprins zelf.

Volgens het rapport zag Bin Salman Khashoggi als een bedreiging voor het koninkrijk. De Saoedische journalist was een prominent criticus van het regime in Riyad. Hij verdween spoorloos tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul in oktober 2018. Hij werd daar naartoe gelokt en is daar, zo wordt aangenomen, vermoord door een speciaal commando.



Het is "uiterst onwaarschijnlijk" dat Saoedische functionarissen een dergelijke operatie uitvoerden zonder autorisatie van de kroonprins, aangezien hij sinds 2017 "absolute controle" heeft over alle operaties rond veiligheid en inlichtingendiensten, zo stelt het rapport.

Saoedi-Arabië heeft de bevindingen uit het rapport van de hand gewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde dat de autoriteiten van mening zijn dat het om een afschuwelijke misdaad gaat, gepleegd door een groep die alle wettelijke regels heeft geschonden.

Riyad blijft erbij dat een stel criminelen op persoonlijke titel heeft gehandeld tegen alle strikte voorschriften in. Ze zijn daarvoor schuldig bevonden en veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.

