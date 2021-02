VS teleurgesteld door Iraanse weigering tot nucleair overleg

De Verenigde Staten zijn teleurgesteld door de weigering van Iran informeel te komen praten over de mogelijke revival van het nucleaire akkoord uit 2015.

De Europese Unie heeft om de impasse te doorbreken onlangs beide partijen daarvoor aan tafel genodigd. Teheran liet zondag weten de tijd nog niet rijp te vinden. Eerst moeten de VS de sancties tegen de Islamitische Republiek opheffen.

Het Witte Huis blijft niettemin bereid tot "diplomatie van betekenis" die kan leiden tot naleving van de afspraken die destijds in Wenen zijn gemaakt. Oud-president Donald Trump zegde de overeenkomst in 2018 eenzijdig op en nam weer strenge economische maatregelen tegen Iran. Zijn opvolger Joe Biden is geneigd dat besluit terug te draaien, maar eist dat de Iraanse machthebbers stoppen met de verdere verrijking van uranium.

Een Amerikaanse regeringswoordvoerster zei dat Washington over hoe het nu verder moet met het Iraanse kernprogramma gaat overleggen met de partners van de P5+1. Dat zijn de vier andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (China, Frankrijk, Rusland en het Verenigde Koninkrijk) plus Duitsland.

