Ihattaren bezorgt Schmidt en PSV-leiding opnieuw hoofdbrekens

Toon Gerbrands gaf Roger Schmidt zondag na de topper tussen PSV en Ajax (1-1) bij het verlaten van de persruimte een vlugge boks ter begroeting.

De algemeen directeur had net meegeluisterd naar de persconferentie, waarin de Duitser vooral veel vragen moest beantwoorden over Mohamed Ihattaren.



Voor de tweede keer dit seizoen ligt de 19-jarige middenvelder overhoop met zijn trainer en in tegenstelling tot de eerste keer, in september, lijkt het nu niet zo snel meer goed te komen.



"Je kunt mensen niet veranderen, dat kunnen mensen alleen zelf doen. Ik kan hem er alleen bij helpen. Zijn houding was de laatste week niet goed. Hij heeft zich donderdag rond de wedstrijd tegen Olympiakos niet professioneel opgesteld. Dat is totaal onacceptabel", aldus Schmidt, die besloot Ihattaren niet op te nemen in zijn wedstrijdselectie tegen Ajax. Een half jaar eerder, in de ontmoeting met FC Groningen, was de straf met een plek op de reservebank nog een stuk milder.



Schmidt heeft vooral belang bij de korte termijn, Gerbrands en PSV moeten vooral ook kijken naar de wat verdere toekomst. Het woord 'kapitaalvernietiging' viel zondag weer geregeld in combinatie met de naam van Ihattaren.



PSV moet het hebben van uitgaande transfers en de voorbije paar jaar kwamen er de gekste bedragen voorbij als er werd gesproken over hoeveel groeibriljant Ihattaren de club wel niet op zou moeten brengen.



Geen boodschap aan

Ihattaren heeft na dit seizoen nog maar een contract voor een jaar en de gesprekken over contractverlenging lopen al een tijdje. Schmidt heeft daar geen boodschap aan, werd duidelijk. De Duitser maakte een boze maar tegelijkertijd moedeloze indruk. "Iedereen binnen deze club heeft er alles aan gedaan om hem te helpen en ondersteunen. En iedereen is ook een beetje moe door het elke keer hier over te moeten hebben."



De bal ligt bij Ihattaren, die na de twee vrije dagen voor de PSV-selectie zich woensdag weer op sportcomplex De Herdgang meldt. Komende week moet duidelijk worden of er voor de jonge Utrechter nog een toekomst is bij PSV, al wordt daar door sommige oud-voetballers en analytici al aan getwijfeld.



"Ik denk dat Ihattaren en Schmidt elkaar niet zo liggen", zei Kenneth Perez zondag. De oud-speler van PSV plaatste een kleine drie weken geleden vraagtekens bij het feit dat Ihattaren in de bekerwedstrijd tegen Ajax werd gewisseld. Ihattaren plaatste vervolgens op Instagram een clipje met de woorden van Perez, analist bij ESPN.



"Het toverwoord van Schmidt is hard werken", vervolgde Perez. "Ihattaren is van nature geen harde werker, eerder een stylist. Dat gezegd hebbende: de bal ligt bij Ihattaren, want de trein dendert door. Hij heeft een goede zaakwaarnemer, dus hij zal wel goed terechtkomen. Dan moet hij het daar laten zien."





