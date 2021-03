Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen gratis advocaat

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen kosteloze rechtsbijstand van een advocaat.

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft maandag in samenwerking met het ministerie van Financiën een regeling gepubliceerd. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is er blij mee, omdat veel gedupeerden en advocaten erop hebben gewacht.

De orde hoopt dat zich genoeg advocaten zullen aanmelden voor de regeling, die slachtoffers van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst extra moet ondersteunen.

De NOvA is niettemin ook bezorgd dat sommige zaken van gedupeerden ingewikkelder en langduriger kunnen uitpakken dan nu is voorzien. De orde is van plan tussentijds te evalueren met een aantal deelnemende advocaten "om goed zicht te hebben op hoe de regeling uitpakt voor de gedupeerden".



Na de eerste honderd zaken wordt de hoogte van de vergoedingen voor de advocaten geëvalueerd en eventueel aangepast door de Raad voor de Rechtsbijstand.

De raad heeft samen met de orde criteria opgesteld voor deelname van advocaten.

© ANP 2021