Kuipers: geen ruimte voor verdere versoepeling coronamaatregelen

Vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen is er momenteel geen ruimte voor verdere versoepeling van coronamaatregelen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Hij vindt dat politici er verstandig aan doen zich terughoudend op te stellen in de verkiezingscampagne. "Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt", aldus Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC.

De voorman van de acute zorgsector vindt het "niet logisch" om meer maatregelen terug te draaien, terwijl het effect van de versoepelingen die net zijn ingegaan nog niet duidelijk is. Pas over enkele weken kan worden bepaald of daar ruimte voor is, stelt Kuipers. "Als het te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig", waarschuwt hij.

Kuipers toont begrip voor het besluit om enkele versoepelingen door te voeren, zoals de heropening van middelbare scholen. "Ik snap ook het pleidooi om te kijken of je met versoepelingen meer draagvlak kunt creëren. Draagvlak en naleving zijn ontzettend belangrijk", zegt hij. Tegelijkertijd zitten we "met een variant die niet onder de duim is", verwijst hij naar de Britse variant van het coronavirus.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijfert het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant op 1,14. Dat wil zeggen dat 100 besmette mensen het virus gemiddeld aan 114 anderen doorgeven.

'Code zwart' voorlopig niet aan de orde

Kuipers denkt dat de combinatie van lenteweer en het oplopende aantal vaccinaties de situatie er wel beter op kunnen maken. "Als we 9 weken verder gaan, ziet de wereld er anders uit."



In de komende week voorzien de ziekenhuizen nog geen grote toename van het aantal coronapatiënten. "Daarna zou dat wel kunnen gebeuren", zegt de LNAZ-voorzitter. "We bereiden ons voor op de mogelijkheid van hogere aantallen. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt."

Op vragen over de situatie in Noord-Holland, waar het aantal besmettingen de laatste tijd snel toeneemt, antwoordt Kuipers dat door het spreiden van patiënten moet voorkomen dat in één regio de ziekenhuizen het niet meer aankunnen.



De directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Martin Smeekes, schetste zondag in een interview met NH Nieuws hoe problematisch het zou zijn als de situatie overal in Nederland zo zou zijn als in zijn regio. Hij maakt zich zorgen over de naleving van de maatregelen. "Als de geest echt uit de fles gaat en iedereen zegt: nou, bekijk het maar, dan weten we zeker dat pakweg eind maart dat zwarte scenario aan de orde is."

Volgens Kuipers is 'code zwart', een tekort aan bedden op de intensive care, voorlopig echter niet aan de orde.

© ANP 2021