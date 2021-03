'PostNL boekt winst over rug zelfstandige pakketbezorgers'

De winstgroei van PostNL in 2020 is grotendeels over de rug van zelfstandige pakketbezorgers behaald.

Dat zegt de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) in een reactie op de jaarcijfers van het post- en pakketbedrijf.

Terwijl de pakketreus de winst zag stijgen van 4 miljoen euro naar 214 miljoen euro, houden onderaannemers en pakketbezorgers "nauwelijks iets over aan de vele overuren", zeggen de klagers. De BVPD benadrukt dat PostNL in de drukke periode de tarieven voor alle klanten met 0,25 euro per pakket heeft verhoogd. Dit omdat de drukte extra inzet van personeel en bussen vraagt van de pakketgigant. Tegelijkertijd heeft het pakketbedrijf voor haar onderaannemers, die driekwart van de pakketten bezorgen, het tarief per bezorging juist verlaagd.

Volgens de belangenvereniging werken pakketbezorgers al maandenlang zes dagen per week en maken bakken met overuren. "Het deugt niet, en het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt door politiek Den Haag", aldus BVPD-voorzitter Ruud Wassenaar. "De megawinst van PostNL is over onze rug geboekt."



'Heel hard werken'

PostNL erkent dat het "heel hard werken" is geweest voor de pakketbezorgers. "Daar waar de werkdruk te hoog is zoeken we samen naar oplossingen", aldus een woordvoerster. Zo worden routes van bezorgers regelmatig aangepast en worden er extra routes aangemaakt. "Ook zijn er tegenwoordig minder zware pakketten in het netwerk", aldus de woordvoerster.

Ook winkeliers die een afhaalpunt van PostNL huisvesten noemen de recordwinst van het bedrijf "wrang". Branchevereniging VVP laat weten dat op dezelfde dag dat de winst bekend is gemaakt een tijdelijke extra coronavergoeding aan de winkeliers wordt ingetrokken.



Vanaf half december betaalde PostNL 19 euro per uur voor acht uur per dag aan de meer dan 3000 PostNL-pakketpunten die zijn gevestigd in winkels die vanwege coronamaatregelen de deuren moesten sluiten. Volgens PostNL is in totaal 20 miljoen euro aan extra vergoedingen uitgekeerd en is mede daardoor meer dan 90 procent van de pakketpunten open gebleven.

"Weliswaar was de vergoeding niet kostendekkend, maar de winkeliers zijn er toch mee door een moeilijke periode geholpen", aldus de VVP. "Nu, per 1 maart, stopt PostNL helemaal met deze vergoeding."

Volgens de branchevereniging krijgen de pakketpunten nu alleen nog de standaardvergoeding van 25 cent per pakje. Wel krijgen de winkeliers nog een eenmalige vergoeding van 500 euro van PostNL, onder meer om afhalen te organiseren.

