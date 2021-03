Mauritanië verbiedt bijeenkomst Polisario

Mauritanië heeft geen toestemming gegeven voor de bijeenkomst van Polisario-separatisten die gepland stond in Bir Oumgrin

De lokale vleugel van het Polisario Front had bij de autoriteiten een verzoek ingediend om een bijeenkomst te houden ter herdenking van de 45e verjaardag van de afkondiging van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR).

De organisatie had voor zaterdag 27 februari sympathisanten gemobiliseerd om hun steun te betuigen aan het leiderschap van Polisario.

Enkele weken geleden had Mauritanië ook al geweigerd groen licht te geven voor het houden van een solidariteitsbijeenkomst in Zouirat. Die bijeenkomst was bedoeld om Polisario-voorman Brahim Ghali een hart onder de riem te steken na zijn nederlaag in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek El Guerguerate. Het kleine dorpje bevind zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.



Marokko heeft in november een militaire operatie uitgevoerd om een ​​einde te maken aan herhaaldelijke provocaties van Polisario-separatisten in het zuiden van Marokko. Gewapende Polisario-strijders hadden sinds september de grensovergang El Guerguerate geblokkeerd.

De voorman van het Polisario Front in de zuidwest-Algerijnse Tindouf-kampen vluchtte nadat militieleden hadden geprobeerd de Marokkaanse verdedigingsmuur in Mahbes aan te vallen, het kleine stadje ligt het dichtst bij de Marokkaans-Algerijnse grens en de Tindouf-kampen.

