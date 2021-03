Marokko: Ook vliegverkeer België en Italië opgeschort

Marokko heeft besloten om vanaf dinsdag 2 maart vluchten van en naar België en Italië op te schorten

De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus af te remmen en geldt vanaf dinsdag 2 maart om middernacht, voor een periode van 15 dagen.

Marokko heeft vorige week de luchtverbindingen met Nederland, Duitsland, Zwitserland en Turkije opgeschort. De reisbeperking kwam bovenop het reeds bestaande vliegverbod met Denemarken, het Verenigde Koninkrijk, Australië, Brazilië, Ierland en Nieuw-Zeeland.

Passagiers die vanuit België via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen ook niet worden toegelaten in Marokko. Nederlanders die vorige week vast kwamen te zitten in Marokko konden afgelopen week huiswaarts keren door op België terug te vliegen.



Terugreizen naar Nederland blijft mogelijk door te vliegen op bestemmingen waarop momenteel geen vliegbord is afgegeven. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met specifieke inreis-, en doorreis-voorwaarden.

Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.

