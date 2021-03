Algerije veroordeelt voorgenomen cannabislegalisering Marokko

Het voornemen van Marokko om de teelt, export en verkoop van cannabis voor medische doeleinden te legaliseren is met veel kritiek belicht door Algerijnse staatsmedia

Volgens de Algerijnse publieke radio poogt Marokko het economisch tekort als gevolg van de coronacrisis en het Sahara-conflict te dekken met de legalisering van drugs.

De zender beweert dat Marokko geen andere uitweg ziet om de economische crisis te boven te komen, behalve het "muilkorven van mensen die een waardig leven eisen". De zender verwijst daarmee naar de recente protesten in het Noord-Marokkaanse Fnideq en omgeving.

Dagblad Echourouk meldt dat "Marokkaanse islamisten" de weg kwijt zijn en cannabisteelt willen legaliseren door te bepleiten dat de plant een medicinale werking heeft. Het dagblad verwijst daarmee naar de onrust binnen de conservatieve regeringspartij van premier Saad Eddine El Othmani en de recente officiële Marokkaanse erkenning van de medicinale werking van cannabis.



Marokko heeft begin december gestemd om cannabis te verwijderen uit de VN-drugslijst die bepaalt dat de plant geen therapeutisch werking zou hebben. Marokko was het enige UNODC-lid in de MENA-regio (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) dat "ja" stemde en was slechts één van de twee Afrikaanse staten die dat deden. Algerije, Bahrein en Egypte hebben allemaal tegen gestemd. Zuid-Afrika stemde voor, alsook Nederland.

De legaliseringsplannen waren voor Idriss El Azami één van de redenen om uit de PJD te stappen, alsook de recente normalisering met Israël.



De omstreden Marokkaanse verzoening met de Joodse staat diende de afgelopen maanden als munitie voor Algerijnse staatsmedia. Ook Algerijnse politici lieten geen middel onbeproefd om de aandacht af te leiden van de dreigende economische crisis in eigen land.

De onevenwichtige handelsbalans, de aanhoudende protesten, de uitbraak van het coronavirus, de daaruit voortkomende coronacrisis en de speculaties of president Abdelmadjid Tebboune zijn eerste termijn wel zal kunnen afronden lijken de hoofdingrediënten te zijn voor de dreigende crisis.



Allerlei externe 'dreigingen' worden aangehaald in een poging de loyaliteit van burgers voor zich te winnen door het creëren van een gemeenschappelijke buitenlandse vijand.

Marokko kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product. Het land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt.

© MAROKKO.NL 2021